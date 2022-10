Corleone e Marineo, sportelli Amap chiusi per assemblea sindacale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si comunica che per lo svolgimento di un'assemblea sindacale indetta da diverse organizzazioni del settore dei servizi, gli sportelli decentrati di Corleone e Marineo rimarranno chiusi il prossimo 25 ottobre. Nella stessa giornata, lo sportello di via Volturno a Palermo, cesserà la propria operatività alle ore 11.30 Si ricorda che sono sempre attivi i canali dello sportello telematico e dell'app per smpartphone MyAmap, tramite i quali è possibile gestire diverse operazioni relative al proprio contratto.