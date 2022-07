Corleone, al via i lavori per mettere in sicurezza l'area dietro all'asilo Nencioni

A Corleone sono stati consegnati i lavori per le opere di protezione idrogeologica dell’area che si trova dietro all’asilo nido Nadia e Caterina Nencioni, in contrada Punzonotto, per un importo pari a 334 mila euro ed un quadro economico complessivo di 510 mila euro, finanziati interamente dal ministero dell’Interno.

I lavori saranno realizzati dall’impresa Geo Ambiente Srl e saranno seguiti da ingegneri e geologi altamente qualificati, vista la complessità dell’intervento che riguarda la realizzazione di opere con strutturali speciali, classificati nella categoria SOA OS21. In particolare, saranno realizzati dei micropali a consolidamento dell’attuale paratia che sostiene il terrapieno che si trova alle spalle della scuola, permettendo la stabilizzazione dell’abitato a monte dove insistono degli edifici popolari e la protezione della scuola a valle.

"Parte un’altra importante opera di tutela del territorio e delle strutture esistenti - dichiarano il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi e l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Schillaci - nella fattispecie di una scuola, per la quale abbiamo già richiesto altri interventi per migliorarne la fruibilità e il decoro. Insieme all’ufficio lavori pubblici del Comune guidato da Massimo Grizzaffi, oltre a predisporre nuovi progetti, ci stiamo impegnando a far iniziare tutte quelle opere che dal 2019 ad oggi abbiamo progettato ed appaltato. A breve altri lavori vedranno l’inizio