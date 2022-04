Amato: "A Corleone si inaugura una nuova sede di Confintesa"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Venerdì nel comune di Corleone si terrà l’inaugurazione della Nuova Sede di Confintesa e del relativo CAF e Patronato. Alla inaugurazione sarà presente il Sindaco di Corleone unitamente alle parti sociali del territorio, saranno inoltre presenti l’On. Edy Tamajo, il Segretario Territoriale di Confintesa Palermo, Dr. Domenico Amato, il Segretario Generale Confederale di Confintesa Dr. Francesco Prudenzano e il Responsabile provinciale di UNSIC Palermo, Giovanni Minutella, Il Segretario Confintesa Sicilia, Dr. Antonio Russo. Il Responsabile della nuova sede di Confintesa sarà il Dr. Luigi Modesto già Dirigente Sindacale Confintesa e Consigliere al Comune di Corleone.

“Sono veramente contento per Confintesa e per Corleone, l’una avrà una nuova area di rappresentanza l’altro una sede di un sindacato serio realmente al servizio dei lavoratori e dei cittadini, se poi ci aggiungiamo la supervisione di Luigi Modesto il gioco è fatto; sono sicuro che anche questa nuova sede, così come tutte le altre nuove sedi di Confintesa in Italia, porterà i frutti sperati per la nostra sigla, per i lavoratori e per i cittadini di Corleone”, così dichiara Domenico Amato, Segretario Territoriale di Confintesa Palermo.