Corleone, inaugurato il nuovo centro sportivo comunale

Inaugurato ieri il nuovo centro sportivo comunale di Corleone. Fiore all’occhiello dell’impianto è il moderno campo da calcio a 11 in erba sintetica per le partite in casa della squadra locale, l’Animosa Civitas Corleone, che milita in seconda categoria. Nei mesi scorsi sono stati realizzati importanti lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale delle strutture all’interno del complesso sportivo in contrada Santa Lucia. Sono stati finanziati con un milione e 327mila euro dall'assessorato regionale al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo. I lavori sono stati coordinati dal settore Lavori pubblici del Comune, con la supervisione del geometra Paolo Russo. Sono stati realizzati alcuni interventi edilizi ed impiantistici che hanno permesso la messa a norma dell’attuale campo da calcio, la definizione degli spazi e dei servizi di supporto all’attività sportiva, la manutenzione straordinaria dell’immobile adibito agli spogliatoi, l’adeguamento delle gradinate esistenti ai requisiti di visibilità, l’adeguamento dei servizi igienici e del locale infermeria per il pubblico. Per consentire l’accesso a tutti, sono state abbattute le barriere architettoniche. Una parte delle opere poi ha riguardato gli impianti tecnologici, a partire da quello di illuminazione del campo da calcio, cosa che consente di disputare gare e allenamenti in notturna.

“È stata una bella sfida tecnica - dice Massimo Grizzaffi, responsabile dell’area Lavori pubblici dell’Ufficio tecnico del Comune -. L’impegno continua perché a breve inizieranno anche i lavori per il campo da tennis”. “È un sogno che diventa realtà per tutti gli sportivi corleonesi. Stiamo realizzando una ‘cittadella dello sport’”, aggiunge Pio Siragusa, presidente del Consiglio comunale. Gli interventi, fortemente voluti dall’Amministrazione comunale, sono stati autorizzati e validati anche dal Coni mediante la Lega Nazionale Dilettanti: l'impianto sportivo può dunque essere utilizzato per scopi agonistici. Oltre al campo da calcio, sono presenti un campetto per calcio a 5, uno da tennis e una tensostruttura all’interno della quale c’è un campo polivalente, usato per esempio per la pallavolo. All’inaugurazione hanno preso parte il sindaco Nicolò Nicolosi, gli assessori Calogero Scalisi, Gianfranco Grizzaffi e Giulio Verro, il presidente del Consiglio comunale Pio Siragusa, i consiglieri Leo Colletto e Luigi Modesto, l’ingegnere Massimo Grizzaffi, il geometra Paolo Russo. Il centro è stato benedetto da don Giuseppe La Franca. Dopo il taglio del nastro, si è svolta la partita contro la squadra Colomba Bianca. “Questa è una giornata davvero particolare - afferma il sindaco Nicolò Nicolosi -. Siamo veramente contenti che a Corleone, ‘capitale’ dell’Area Interna del Corleonese, del Sosio e del Torto, nasca questo impianto: non ne esistono altri simili nel nostro territorio e questo si va ad aggiungere ad altre belle realtà, come la piscina a Campofiorito e altre strutture che si completano a vicenda. A tutti gli sportivi, corleonesi e non solo, il compito di tenere questo luogo nel migliore dei modi”.