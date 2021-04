Corleone, niente gite a bosco Ficuzza per il Primo maggio: stop ai non residenti

Il Comune di Corleone vieta l'accesso a bosco Ficuzza ai non residenti e chiude al pubblico le cascate delle Due Rocche per domani e domenica. Niente gite fuori porta in occasione della Festa dei lavoratori. Ad impedirle è un'ordinanza firmata oggi dal sindaco Nicolò Nicolosi.

I non residenti potranno accedere solo per comprovati motivi familiari, sanitari e professionali o per raggiungere le seconde case. A Ficuzza è anche vietato a tutti - residenti e non residenti - utilizzare lo spazio davanti alla Real Casina di Caccia e le altre aree di competenza comunale per attività di svago, gioco o pic nic.

"Facciamo appello al buonsenso e alla collaborazione dei nostri concittadini - dice il sindaco Nicolosi -. Ci troviamo in una situazione estremamente delicata e complessa con un aumento considerevole dei casi di Covid e la diffusione della variante inglese. Ciascuno di noi deve essere responsabile, evitando ogni forma di assembramento sia all'esterno, ad esempio in prossimità dei bar, che presso le proprie abitazioni".