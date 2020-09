Corleone, scoperto un "furbetto" del reddito di cittadinanza: card sequestrata

Percepisce il reddito di cittadinanza ma, avendo delle proprietà immobiliari, non avrebbe dovuto avere accesso al sussidio. Questa la contestazione che la guardia di finanza ha mosso a un cittadino di Corleone, G.L., che è stato denunciato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In particolare le fiamme gialle hanno riscontrato "che il soggetto, ammesso al reddito di cittadinanza fin dal mese di agosto 2019, era proprietario unitamente al coniuge di unità immobiliari, il cui valore ai fini Imu superava i requisiti massimi entro i quali era possibile richiedere il beneficio". Oltre alla denuncia è scattato il sequestro preventivo della card reddito di cittadinanza. Immediata anche la segnalazione all'Inps per le sanzioni amministrative di revoca/decadenza del beneficio e per il recupero delle somme già indebitamente percepite, pari a 11.700 euro.