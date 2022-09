Corleone, nuovo look per via Roma e via XXIV maggio: consegnati i lavori

Consegnati questa mattina i lavori di ripristino di alcuni tratti della via San Martino e rifacimento della pavimentazione stradale in cubetti di porfido della via Roma e della via XXIV Maggio all’impresa Giuseppe Bianchino, il cui intervento e? stato finanziato con fondi della Protezione Civile Regionale con provvedimento a firma di Salvatore Cocina.

L’intervento comporta una spesa complessiva pari ad 183 mila euro. "I lavori - dicono dal Comune di Corleone - consistono nella posa in opera dei cubetti di porfido, delle basole ed orlatura, provenienti dalla dismissione, oltre la fornitura e posa in opera di ulteriori basole in botticino – avente la superficie di calpestio bocciardate – per la formazione delle guide sulla sede stradale da destinare al transito delle autovetture. Il progetto e? stato redatto dall’architetto Enrico Gulotta e del geometra Calogero Leone. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre di quest’anno.

Soddisfazione e? stata espressa dal sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi e dall’assessore Calogero Scalisi presenti insieme con l’Assessore ai Lavori pubblici Salvatore Schillaci, la consigliera Maria Concetta Pinzolo, il consigliere Salvatore Colletto e il Comandante dei Vigili Urbani Leoluca Cortimiglia alla cerimonia della consegna dei lavori. "La riqualificazione della via Roma, in collegamento con il corso Bentivegna e la piazza Falcone e Borsellino – ha evidenziato il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi – rappresentano un primo passo rilevante verso la rinascita del centro storico della citta?, con progressiva estensione verso le aree più periferiche”.

“In questa direzione – ha continuato il sindaco – si collocano gli interventi di riqualificazione della via Carlo Alberto Dalla Chiesa, limitrofa alle case popolari di contrada Punzonotto, dove e? prevista una nuova illuminazione. Inoltre, sarà fatta la pulizia straordinaria della zona e la sistemazione dei marciapiedi, lavori che saranno seguiti dall’Assessore alla Manutenzione e verde pubblico Calogero Scalisi”.