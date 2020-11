Corleone, commemorati il pediatra Giuseppe Liotta e il sindaco Bernardino Verro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Doppia commemorazione oggi a Corleone. Ad essere ricordati due eventi: l’assassinio di Bernardino Verro, primo sindaco socialista corleonese e capo del movimento contadino, e la morte di Giuseppe Liotta, il pediatra palermitano che ha perso la vita due anni fa, ad una manciata di chilometri da Corleone, a causa della tragica alluvione. Due destini diversi, un solo denominatore comune: l’amore per quello che facevano anche a costo della propria esistenza.

La prima cerimonia, in forma ristretta in ottemperanza alle regole imposte dal Covid, si è svolta in piazza Nascè, davanti al busto collocato nel 2015, in occasione del centesimo anniversario del suo omicidio, avvenuto il 3 novembre 1915. Le lastre di marmo attorno al piedistallo sono state recentemente restaurate dal Comune. Amministrazione comunale, Cgil e Legacoop hanno deposto una corona d’alloro e una composizione di fiori ai piedi del busto.

Al breve incontro hanno preso parte il vice sindaco, Maria Clara Crapisi, l’assessore alla Legalità, Walter Rà, il presidente del Consiglio comunale, Pio Siragusa, alcuni consiglieri, rappresentanti della forze dell’ordine, il responsabile del dipartimento legalità della Cgil Palermo, Dino Paternostro, il segretario della Camera del Lavoro di Corleone, Cosimo Lo Sciuto, Pippo Cipriani della Legacoop Sicilia. “Generalmente qui sarebbe stato pieno di giovani - ha detto il vice sindaco Crapisi -, è molto triste che non sia così. L’auspicio è che il prossimo anno possano essere con noi a ricordare questo eroe la cui azione deve essere un monito per ciascun cittadino”.

“Per noi che amministriamo - ha affermato il presidente Siragusa - è un faro che guida, rispettando le leggi e i diritti dei cittadini”. Il sindaco socialista fu ucciso dalla mafia nel 1915 per la sua lotta per una giusta distribuzione delle terre. Dopo la commemorazione di stamani, si è svolta una breve visita in via Bernardino Verro dove sono in corso i lavori di ristrutturazione della Casa del Popolo, che fu sede della Cooperativa Unione Agricola. Dovrebbe diventare archivio storico del movimento contadino di cui Verro fu uno degli organizzatori e dirigente nazionale. “Speriamo poterla donare al più presto ai nostri concittadini”, ha dichiarato l’assessore Rà.

In tarda mattinata il ricordo del dottore Liotta, entrato tristemente nelle cronache il 3 novembre 2018, giorno il cui sul territorio corleonese si è abbattuta una violentissima alluvione che ha causato danni molto ingenti, oltre che la morte del medico. Nonostante l’allerta rossa diramata dalla Protezione civile, Liotta, pediatra 40enne, padre di due bimbi piccoli, si era messo in macchina da Palermo per raggiungere l’Ospedale dei Bianchi dove lo attendeva il turno di notte. Un turno che non iniziò mai. Probabilmente a causa del buio e delle condizioni meteo difficili, Liotta lasciò la strada principale verso Corleone, quando alla meta mancavano ormai pochi chilometri. Fu travolto da acqua e fango. Le ricerche scattarono immediatamente e durarono giorni.

La mobilitazione fu massiccia: forze dell’ordine, uomini della Protezione civile, semplici cittadini lo cercarono per giorni. Il corpo fu ritrovato solo l’8 novembre in un vigneto. Ben 9 chilometri dal punto in cui era sceso dall’auto. Quella Tiguan bianca abbandonata in contrada Scalilli la ricordano tutti. Lì l’anno scorso i colleghi hanno piantato un ulivo, che ricorderà per sempre il medico morto per fare il suo dovere. Stamattina una delegazione dell’Amministrazione comunale, insieme alle forze dell’ordine locali, ha deposto dei fiori sotto l’albero e pregato per Liotta. “Due esempi di grande sacrificio - commenta il sindaco Nicolò Nicolosi -, umano e professionale. Seppur lontani cronologicamente e con due storie molto diverse, Verro e Liotta sono dei fulgidi esempi di abnegazione e attaccamento al lavoro. Questi due uomini vanno ricordati per l’altissimo valore civile delle loro azioni”.