E' a carico di mamma e papà, ma incassa il reddito di cittadinanza: denunciato

Nei guai un uomo di Corleone, per il quale è stata avviata anche la procedura per il ritiro della card e il rimborso delle somme percepite senza averne diritto. Stessa sorte per un cittadino di Castronovo, che aveva il sussidio pur lavorando un in agriturismo