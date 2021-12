"Sempre con te, nativi di Palermo col sangue rosanero": gli ultras della Nord si schierano con Miccoli

Questo lo striscione esposto in curva durante Palermo-Monopoli, vinta per 2-1 dai rosanero. Poi i cori: "Un capitano, c'è solo un capitano". L'ex numero 10 si trova in carcere a Rovigo dove lui stesso si è costituito dopo la sentenza della Cassazione che ha reso esecutiva la condanna per estorsione