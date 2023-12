E' morta l'ostetrica Pia Balistreri, il cordoglio dell'Ordine

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'ordine degli Ostetrici di Palermo esprime il proprio cordoglio per la prematura dipartita dell'Ostetrica Gaetana Maria Pia Balistreri, per tutti Pia. Ostetrica Universitaria in quiescenza, nella sua carriera oltre ad aver accompagnato ed assistito le donne in gravidanza, nel parto e nel puerperio, ha accompagnato e sostenuto la formazione generazioni di Ostetriche. E' stata anche Presidente dell'Ordine delle Ostetriche di Palermo sino al 2000. Professionista con grande senso di appartenenza alla categoria. Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, e tutta la comunità professionale si uniscono al dolore della famiglia, Colleghi e professionisti che ne hanno apprezzato le sue qualità di donna e professionista. Elio Lopresti Presidente dell'Ordine della professione di Ostetrica di Palermo.