VIDEO | Il coprifuoco resta fino alle 22, coro di no: "Come fanno i ristoratori?"

Il nuovo decreto del premier resterà in vigore fino al 31 luglio, anche se l'orario del coprifuoco potrebbe essere modificato il 31 maggio. Siamo stati in giro per il centro per carpire gli umori di ristoratori - i pochi ancora aperti - e passanti. "Spostatelo almeno di un'ora, così serve solo ad accrescere la clandestinità degli assembramenti"