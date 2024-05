Prigionieri in auto tra pioggia e fango, coppia di turisti danesi salvata dai carabinieri

Rimangono bloccati a causa del maltempo nelle campagne di Castronovo di Sicilia e vengono soccorsi dai carabinieri. E' quanto accaduto ieri a una coppia di turisti danesi. I due, a bordo della propria autovettura, stavano cercando di raggiungere una struttura ricettiva del territorio e, per orientarsi, si erano affidati alle indicazioni di un'applicazione di navigazione sul cellulare, che li conduceva in una stradina di campagna non asfaltata dove, dopo diversi chilometri, sono rimasti impantanati.

I militari della compagnia di Lercara Friddi, dopo aver stabilito un contatto con i coniugi, seguendo i riferimenti da essi forniti e sfruttando la conoscenza del territorio, sono riusciti dopo diverse ore a localizzarli. Una volta individuati i turisti, i carabinieri hanno offerto subito i primi aiuti, richiedendo immediatamente l’intervento della Protezione civile e della polizia locale di Castronovo di Sicilia, coordinando nel contempo le concitate fasi del soccorso, reso particolarmente difficoltoso dalla pioggia e dal fango. I due turisti sono stati quindi accompagnati in caserma e da lì hanno raggiunto in sicurezza l'hotel dove soggiornano.