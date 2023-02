Mette un annuncio per vendere dei cerchioni e viene truffato, denunciati due palermitani

Cerca di vendere dei ricambi per auto su internet, ma alla fine viene truffato. La vicenda risale allo scorso mese di luglio, quando un uomo di Domodossola aveva messo in vendita, su un noto sito internet, quattro cerchioni in lega al prezzo di 320 euro. Il domese è stato poi contattato telefonicamente da un uomo interessato all’acquisto. Una volta trovato l’accordo l’acquirente avrebbe proposto al venditore il pagamento attraverso un bonifico istantaneo su carta Poste Pay.

La vittima è andata così allo sportello bancomat e ha seguito le istruzioni dei truffatori "per poter ricevere i soldi", non accorgendosi che in realtà era lui a fare dei versamenti e non a riceverli. Una dipendente dell'ufficio postale si è accorta dei movimenti sospetti e ha quindi allertato il venditore, che è andato a sporgere denuncia, dopo aver perso oltre 2.500 euro. I carabinieri sono riusciti a risalire ai beneficiari, una coppia residente a Palermo, che è stata denunciata. (Fonte: NovaraToday.it)