Cooperativa di Torino regala piscina ai bambini di piazza Magione

E' stata inaugurata oggi, alla presenza del vicesindaco, Fabio Giambrone, dell'assessore alla Scuola, Giovanna Marano e del presidente della prima circoscrizione Massimo Castiglia, la piscina installata nello spazio esterno attiguo alla palestra della scuola Amari Roncalli Ferrara di piazza Magione.

La piscina è stata donata alla scuola dalla Cooperativa Sociale "Help" di Lauriano in provincia di Torino e sarà fruibile, oltre che dagli studenti della scuola, anche dai bambini del quartiere.

“Donare la piscina è stato un modo per avvicinare Torino a Palermo, la scuola Ferrara nel quartiere della Magione rappresenta un modello culturale innovativo ed attento alle esigenze educative dei minori, ma senza dimenticare tutto il mondo delle relazioni. Sono tornato a Palermo - dichiara Paolo Sole direttore della cooperativa - perché credo che questa città abbia la forza e le bellezze per poter splendere come merita. Noi come cooperativa, senza alcuna presunzione, vogliamo far parte di questa rinascita palermitana".

Per il vicesindaco Giambrone e l'assessore Marano, "il dono della Cooperativa, è un segnale importante di vicinanza fra Palermo e Torino, fra due regioni lontane geograficamente ma vicine nell'impegno per alleviare i disagi che, soprattutto i più piccoli, hanno patito e stanno subendo come conseguenza del Covid-19. Un sentito ringraziamento va al presidente della Cooperativa, così come alla dirigente Lucia Sorce e al Presidente Castiglia che hanno co-promosso questa iniziativa particolarmente significativa".

Fino all'11 settembre, la piscina sarà fruibile dalle 9 alle 16, previo contatto con i responsabili della scuola. Nello stesso periodo, saranno organizzate visite guidate nel quartiere. Tutte le attività sono gratuite