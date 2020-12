Cooperativa Giorgio La Pira, donati farmaci per i più bisognosi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Cooperativa Giorgio La Pira ha donato a Confcooperative Sicilia - sede territoriale di Palermo - farmaci da banco, integratori e fermenti lattici dal valore di 9 mila euro che sono in fase di distribuzione presso tutte le cooperative sociali del territorio Palermitano. Cesare Arangio, presidente di Confcooperative Palermo, ringrazia vivamente la cooperativa: "Nonostante il Covid-19 ha inciso profondamente sulla vita economica delle cooperative sociali, nel quale solitamente già in regime ordinario soffrono molto a causa dei costi previsti dalle pubbliche amministrazioni, ma proprio in questo periodo le cooperative stanno imparando il valore della resilienza, aiutandosi l’un l’altro e l’azione di donazione svolto dalla Cooperativa Giorgio La Pira ne è una dimostrazione".