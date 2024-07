Confcooperative si riunisce a Balestrate: "Supportiamo la crescita delle coop di comunità"

Riunione in trasferta a Balestrate per il comitato territoriale di Palermo di Confcooperative. Nella sede della cooperativa di comunità Terre delle Balestrate i rappresentanti dei consorzi hanno discusso gli argomenti all’ordine del giorno affrontando le principali problematiche in essere. A guidare i lavori Cesare Arangio, presidente della sede palermitana di Confcooperative Sicilia, alla presenza del direttore della sede, Daniele Amorosino e del delegato per le questioni agricole di Confcooperative Sicilia, Alessandro Chiarelli.

A fare gli onori di casa il presidente della cooperativa di comunità Riccardo Vescovo. Prima dei lavori si è tenuto confronto con i referenti dell'associazione Officine di Efesto di Trappeto, vincitori di un bando della Città metropolitana che finanzierà la nascita di una nuova cooperativa di comunità, che hanno illustrato a Confcooperative i dettagli del progetto in vista della propria costituzione.

A seguire sono iniziati i lavori del comitato territoriale. Tanti gli argomenti discussi, dal rapporto con le istituzioni del territorio fino alle tematiche relative al mondo del sociale. Arangio ha aggiornato i cooperatori sulle vertenze in corso e sui risultati ottenuti negli ultimi mesi. Nel corso della riunione si è parlato anche delle criticità e delle attività in corso a Balestrate, dalle azioni per la promozione del mango e per superare il problema dei furti, fino alla gestione e valorizzazione dei beni pubblici e dei beni confiscati.

Confcooperative ha offerto tutto il suo supporto per le aziende del territorio per farsi portavoce presso le istituzioni palermitane e regionali a tutela del tessuto produttivo locale. Al termine dei lavori il comitato ha potuto degustare una serie di prodotti e vini del territorio. La cooperativa ha omaggiato i partecipanti con i saponi al mango di Balestrate.