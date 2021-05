La coop Giorgio La Pira dona cerotti medicati ad associazioni del terzo settore

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La coop sociale onlus Giorgio La Pira dona una fornitura di 1.000 confezioni di cerotti medicati per un valore superiore ai 9.000 euro. Il presidente Gianfranco Marotta, per mezzo dell’ufficio comunicazione della cooperativa, rende noto che, vista la delicata situazione di prevenzione sanitaria che sta vivendo il Paese la coop ha fatto dono ad “Angeli della Notte Onlus”, al “Rotary Club Palermo Libertà”, alla “Missione Speranza e Carità”, alla “Legione Salvo d’Acquisto della Confraternita Cristiana del Sovrano Ordine Monastico Militare dei Cavalieri Templari Federiciani”, alla Cooperativa Sociale “San Carlo Borromeo” e all’associazione “Io sono l’altro” una fornitura di 1.000 confezioni di cerotti medicali (per un valore economico complessivo superiore ai 9.000,00 euro) che nei prossimi giorni saranno distribuiti gratuitamente tra gli indigenti della città di Palermo.

"La cooperativa sociale - si legge in una nota - ringrazia Felicia Di Falco, gli Enti e le associazioni per la loro preziosa collaborazione, i signori soci e operatori volontari della nostra cooperativa per il loro quotidiano impegno nell’attività di ausilio ed assistenza e soprattuto ringrazia quanti coloro i quali, tramite le proprie erogazioni liberali e la destinazione del 5x1000 Irpef, contribuiscono al sostegno della realizzazione delle attività della Cooperativa a favore di chi versa in condizioni di bisogno. Nei prossimi giorni verranno donate altre 1.000 confezioni ad altri enti caritatevoli".