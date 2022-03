Convezione tra Italia Paramount Strategies e l’associazione italiana odontoiatri (Aio) di Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E’ appena stata siglata una importante convenzione tra l’azienda Italia Paramount Strategies, che produce e fornisce dispositivi per la protezione individuale (DPI) con sede a Cinisi, e l’AIO di Palermo, Associazione Italiana Odontoiatri Sede di Palermo. Detto accordo, è a sostegno di tutti gli odontoiatri associati ad AIO Palermo, assicurerà agli stessi la fornitura tempestiva e continua a prezzi concorrenziali, di guanti in nitrile e lattice dagli elevati standard qualitativi, nonché di mascherine FFP2 realizzate in Sicilia, 5 strati con 96% di capacità filtrante. L’utilizzo di appositi prodotti DPI risulta uno strumento essenziale per meglio tutelare la salute sia degli operatori sanitari che dei singoli pazienti, dal rischio biologico determinato da agenti patogeni portatori di patologie infettive, tanto più dalla trasmissione e la circolazione dei virus e del SARS-CoV-2. Infatti le attività degli studi odontoiatrici, sono state classificate, come ambienti ad alto rischio biologico, alla quale il medico e il paziente sono esposti, occorre pertanto ridurre questi rischi con varie azioni di contenimento, dalle barriere fisiche a quelle comportamentali. La protezione della salute è uno dei valori fondamentali di Italia Paramount Strategies e tale convenzione rappresenta un importante passo, volto a migliorare giorno per giorno la quotidianità del personale medico attraverso una sempre più vasta gamma di prodotti in linea con le loro esigenze. www.italiapsl.com