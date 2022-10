Comune, a un passo la cessione del mercato ittico all'Autorità portuale: ristrutturazione più vicina

Dopo quasi due anni d'impasse, si sta per sbloccare la cessione del mercato ittico all'Autorità portuale. Un'operazione che consentirà di dare un nuovo volto alla struttura di via Crispi dove avvengono le contrattazioni del pescato.

In Consiglio è approdato il piano delle alienazioni e, nonostante il passaggio a vuoto di oggi (la seduta convocata con all'ordine del giorno anche il bilancio consolidato 2020 è saltata), domani dovrebbe essere il giorno giusto per l'approvazione. Con il via libera di Sala delle Lapidi, Comune e Autorità portuale potranno firmare il protocollo d'intesa già redatto.

L'intesa fra i due enti prevede l'acquisizione degli attuali fabbricati da parte del demanio marittimo, che si farà carico delle spese di demolizione delle strutture fatiscenti e della costruzione di nuovi locali - più moderni e funzionali - da adibire a mercato del pesce. L'Autorità portuale farà rientrare i lavori nell'ambito della riqualificazione del molo trapezoidale e li affiderà alla stessa impresa che nel 2019 si era aggiudicata per 300 mila euro l'appalto bandito dal Comune per la ristrutturazione dell'edificio esistente.

In base al protocollo d'intesa, la gestione dell'ittico resterà di competenza del Comune, mentre l'area scoperta sarà gestita dall'Autorità portuale. L'ente presieduto da Pasqualino Monti acquisirà quindi gratuitamente il bene e in cambio metterà i soldi per ristrutturare il corpo principale e abbattere i fabbricati secondari: un investimento di qualche milione che consentirà ai concessionari del mercato di lavorare in condizioni migliori. "Nel progetto - spiega Monti (nella foto in basso) - è prevista una nuova logistica per i camion, per le auto e nuovi magazzini refrigerati per i concessionari e uffici per l'amministrazione comunale. Non solo. All'esterno del mercato ci sarà un'area verde che si ricollegherà al Castello a Mare e alla Cala".

Un unicum che contribuirà a riqualificare questo pezzo del porto, tutt'ora interessato dai lavori al molo trapezoidale. "L'Autorità portuale - aggiunge Monti - ha interpretato questo intervento sul mercato esclusivamente come un servizio da rendere al Comune, che si trova in difficoltà economiche".

Attualmente all'ittico ci sono 8 concessionari su un totale di 10 posteggi ."I due non utilizzati verranno messi a bando dopo la ristrutturazione del mercato", dice Ottavio Zacco (nella foto), presidente della commissione Attività produttive. "E' importante - prosegue il consigliere - dare continuità al lavoro dei mercatari e far rientrare tutti i concessionari nella nuova struttura".

"Quella offerta dall'Autorità portuale - conclude Zacco - è un'occasione da non perdere, il Comune ne avrà solo dei vantaggi e potrà assicurare condizioni di lavoro migliori in un ambiente del tutto riqualificato".

In assenza del piano delle alienazioni - atto propedeutico al bilancio - la cessione del mercato ittico all'Autorità portuale è rimasta "congelata".

Nel precedente piano delle alienazioni portato in Consiglio e approvato a dicembre 2020, la Giunta non aveva inserito la vendita della struttura di via Crispi e le forze politiche presenti in Aula avevano bocciato un emendamento last minute presentato dalla maggioranza per colmare la "dimenticanza". I noti problemi di bilancio del Comune hanno ritardato la presentazione del nuovo piano delle alienazioni, giunto solo ora in Consiglio.