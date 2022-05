"Plusdotazione e talento, un'opportunità per la collettività": convegno gratuito a Palermo

Venerdì 13 maggio 2022 dalle ore 15.00 / 18.30, presso le Officine Baronali Sala Frantoio, via Villa Rosato 22, Palermo si terrà finalmente in presenza, in collaborazione StepNet ODV Nazionale e CTS Gifted Aps e con il sostegno del Rotary Club Palermo Teatro del Sole e del Centro Studi e Ricerche SIAPA, il convegno gratuito "Plusdotazione e talento, un'opportunità per la collettività".

Programma:

Moderatore: Prof. Giuseppe Mannino, Psicoterapeuta psicologo, Professore di Psicologia Dinamica presso la LUMSA

-15.00 Accoglienza e Saluti Istituzionali.

- 15.30 Dott.ssa Viviana Castelli, Presidente Step-net ODV, trainer e peer educator: “L’universo della Plusdotazione: una sfida innovativa”.

- 16.00 Dott.ssa Sara Ferina, Trainer di secondo livello facilitatore degli apprendimenti Metodo Benso Tecnico dell'Apprendimento, Responsabile Centro Studi Virtualmente: “Talento, intuizioni, emozioni: viaggiare nella complessità“.

- 16.00 Dott. Guido Dell’Acqua, Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico, Ufficio IV MI: “L’inclusione degli studenti plusdotati”.

-17.00 Prof.ssa Sara Riscazzi, Responsabile Comitato scuola Step-net ODV, docente di Lettere: “Gli studenti plusdotati a scuola”.

- 17.00Dott.ssa Francesca Bianchi Bosisio, Psicologa e psicoterapeuta: “Comprendere la Plusdotazione aspetti clinici e funzionali”.

-18.00 Question time

-18.30 Chiusura lavori

-18.35 Aperitivo-Cocktail nel giardino delle Officine Baronali

PATROCINI:

*Comune di Palermo

*Regione Sicilia- Assessorato Regionale dell’ Istruzione e della *Formazione Professionale

*Regione Sicilia -Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana

*Indire

*Ordine psicologi

*Rotary Palermo Teatro del Sole

* Associazione PRUA

...e con il prezioso contributo di:

• Rotari - Palermo - Teatro del Sole

• SiapA - Centro Studi Ricerche



ISCRIZIONE OBBLIGATORIA al seguente link: https://www.stepgate.it/education/detail.php?id=42. Parcheggio gratuito riservato a disposizione degli iscritti Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione.