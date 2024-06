il linguaggio e la sua pericolosità al centro del convegno della Fnp Cisl Sicilia che si è svolto al Crispi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oggi più che mai le parole sono pietre che vengono scagliate in tutti i contesti, dai social al quotidiano, con rischi sempre maggiori. Le discriminazioni, il bullismo, i pregiudizi passano infatti da una crescente violenza verbale che attraverso i mezzi di comunicazione di massa colpisce soprattutto i soggetti più fragili. Per arginare questo fenomeno servono strumenti culturali, sociali ed educativi, che siano adottati a partire dalle scuole. Questi i temi trattati nel corso del convegno organizzato dalla Fnp Cisl Sicilia e dal Coordinamento Politiche di Genere su “ Uso e abuso delle parole: la violenza tra reale e virtuale incontro/dibattito intergenerazionale” svoltosi oggi all’istituto “Damiani Almeyda-F. Crispi” di Palermo.

Sono intervenuti, la Coordinatrice Politiche di Genere Fnp Cisl Sicilia, Giovanna Badalamenti, la Segretaria generale Fnp Cisl Sicilia, Rosaria Aquilone, la professoressa Graziella La Russa, Dirigente dell’istituto scolastico “Damiani Almeyda/Francesco Crispi” di Palermo, Rosanna Laplaca, segretaria regionale Cisl Sicilia, Eva Santangelo, coordinatrice nazionale Fnp Cisl. Il manifesto del convegno è stato realizzato dal professore Federico Lupo con la classe VH del liceo artistico Damiani Almeyda. “Abbiamo organizzato questo convegno perché riteniamo che sia un tema intergenerazionale urgente e preoccupante - hanno dichiarato la segretaria generale Fnp Cisl Sicilia Rosaria Aquilone e la coordinatrice regionale Politiche di genere Giovanna Badalamenti - che riguarda l’uso e l’abuso delle parole. Il nostro contributo è volto ad un’azione di prevenzione e di sensibilizzazione verso la cura delle parole, attente alla parità di genere, al rispetto delle differenze, alla gestione delle relazioni e dell’affettività, per cercare di contrastare, in tal senso”.

La segretaria regionale della Cisl Sicilia, Rosanna Laplaca, ha illustrato l’impegno del sindacato per prevenire e contrastare tutte le forme di discriminazione “che favoriscono ed alimentano segregazione e segmentazione di genere”. “Da tempo siamo impegnati. in un progetto complessivo – ha detto Laplaca – che riguarda l’indispensabile cambiamento linguistico e in generale il sostegno alle vittime di molestie e violenze nei luoghi di lavoro, attraverso un’azione di counseling dedicato, che le aiuti e tuteli nel percorso di denuncia”. “Occorre tessere reti con il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le componenti della società civile, delle rappresentanze sociali e sindacali, di tutte le alleanze educative, dalla famiglia alla scuola ai media - ha ribadito la coordinatrice nazionale Politiche di genere, Eva Santangelo - bisogna promuovere l’uso consapevole di parole inclusive e rispettose, contrastando quelle dominanti che utilizziamo tutti i giorni, parole spesso tossiche e violente nella comunicazione reale e virtuale”.