Criminalità e nuove tecnologie, un convegno al Palazzo di giustizia: tra i "relatori" anche un robot

La criminalità si avvale sempre più spesso di strumenti informatici e tecnologici all'avanguardia ed è ovvio che per contrastarla anche magistrati e forze dell'ordine devono conoscere e saper usare le stesse "armi". Stamattina, nell'aula magna della Corte d'Appello, si è tenuto un convegno proprio su questo tema, ma anche sull'applicazione (peraltro molto rara in Sicilia) della norma sulla responsabilità amministrativa delle società e degli enti, dal titolo: "Dark web, criptovalute, intelligenza artificiale e legge 231/2001".

E tra i "relatori" c'era anche un robot, in grado di interagire in maniera sorprendente con gli umani e che ha persino recitato un passo della Divina Commedia (interrompendosi e spiegando "altrimenti vi annoio") e che ha dimostrato chiaramente le potenzialità dell'intelligenza artificiale, ma anche i suoi limiti e i pericoli che può nascondere: tutto dipende naturalmente da chi e come la programma. Il robot, per esempio, prendendo le informazioni dalla rete, si è dimostrato tendenzialmente maschilista.

Il convegno è stato organizzato dai dalla Procura generale di Palermo, guidata da Lia Sava, in particolare dai sostituti Sergio Barbiera e Rita Fulantelli, con la guardia di finanza, col coinvolgimento dell'Ordine degli avvocati e della Camera penale. Sono intervenuti, oltre al procuratore generale, il presidente della Corte d'Appello, Matteo Frasca, il comandante regionale della guardia di finanza, Cosimo Di Gesù, il presidente del tribunale Piergiorgio Morosini, il procuratore capo Maurizio De Lucia, il presidente dell'Unione degli Ordini forensi della Sicilia, Giuseppe Di Stefano, il presidente dell'Ordine degli avvocati di Palermo, Dario Greco, Arianna Pipitone (università di Palermo e Consiglio nazionale delle ricerche), i procuratori europei Gery Ferrara e Amelia Luise, Maria Bruccoleri (Temple University di Roma), Antonio Mancazzo (comandante del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche di Roma), Fabrizio Escheri (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili), il sostituto procuratore Carmela Romano, e Massimo Motisi (consigliere dell'Ordine degli avvocati di Palermo).