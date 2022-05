"L'innovazione biotecnologica come service", il convegno con Giuseppe Pitari relatore

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"L'innovazione biotecnologica come service" questo il titolo del convegno in interclub organizzato dal Rotary Club Palermo Montepellegrino dal titolo che ha visto relatore di eccezione l’ingegnere Giuseppe Pitari, industriale e governatore designato per l’anno 2024-2025.

Giuseppe Pitari è fondatore, nel 2014, dell’azienda Vera Salus Ricerca operante nel settore della Ricerca Biomedica applicata alla farmaceutica, alla nutraceutica e all’agroalimentare, tuttora ne è l’amministratore unico. Con Vera Salus Ricerca, ha sviluppato negli anni importanti partnership sia in Italia che all’estero e si è aggiudicato Awards e Bandi di rilievo nazionale ed internazionali, per importanti progetti nel campo della farmaceutica e dell’agroalimentare. Azienda della quale ci parlerà direttamente lui.

Il convegno è stato organizzato in collaborazione con i club Rotary dell’Area Panormus: Palermo Baia dei Fenici, Palermo Monreale, Lercara Friddi, Palermo Agorà, Palermo Teatro Del Sole, Palermo Parco delle Madonie e Palermo Mondello. Presenti all’evento il Governatore Nominato del Distretto 2110 del Rotary International Goffredo Vaccaro, i past governor Alfio Di Costa, Tita Sallemi, Gaetano Lo Cicero, Attilio Bruno, il Segretario Distrettuale del Distretto Sergio Malizia, gli assistenti del Governatore del Distretto 2110, Ignazio Cammalleri e Pippo Galeazzo. Dopo i saluti dei presidenti che hanno condiviso l’importante idea dell’interclub Liliana Ragaglia, Presidente R.C. Palermo Monreale, Giorgio Accomando, Presidente R.C. Lercara Friddi, Carlo Melloni, Presidente R.C. Palermo Agorà, Giusy Scafidi, Presidente R.C. Palermo Teatro del Sole, Gerlando Pinzarrone, Presidente R.C. Palermo Parco delle Madonie, Gianluigi Sciabica, Presidente R.C. Palermo Mondello, Piero Luigi Almasio, Vicepresidente R.C. Palermo “Baia dei Fenici” e Clarissa Tamburello, Presidente Interact Club Palermo Montepellegrino.