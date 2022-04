A Palermo il primo convegno interregionale giovani della società italiana di Flebologia

Partirà ufficialmente domani da Palermo, facendo tappa anche a Sanremo, il primo congresso interregionale della società italiana di Flebololinfologia, che vedrà la partnership tra i giovani flebolinfologi siciliani e liguri.

Dopo la consegna ufficiale degli attestati ai medici che hanno concluso il primo Corso Universitario di Perfezionamento Post Lauream in “Flebologia e linfologia: Emodinamica, Diagnostica e Terapie Integrate” – una vera innovazione dal punto di vista formativo se si considera che ad oggi non esisteva un simile corso universitario in Italia - continua l’impegno della Società Italiana di Flebolinfologia in Sicilia e non solo. Stavolta ad avere rilevanza saranno i giovani della Sif Young, grazie alla partnership tra la Sicilia e la Liguria.

Durante il Convegno, che partirà domani a Palermo alle ore 9.00, verrà presentato ai giovani colleghi liguri e stranieri il nuovo Centro di Riferimento Regionale Malattie Rare per il Linfedema individuato presso l’Unità Semplice Dipartimentale di Flebolinfologia, diretto dal dott. Mario Bellisi presso il Policlinico Paolo Giaccone di Palermo. Il centro ha ottenuto il riconoscimento lo scorso febbraio sulla base dell’elevato numero di casi trattati e dell’attività realizzata nel corso degli anni. La struttura è, infatti, oggi l’unica realtà nella Sicilia centro occidentale impegnata ad occuparsi di medicazioni avanzate in caso di ulcere trofiche degli arti inferiori e in particolare di linfedema.

La prima tappa del convegno sarà Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei Medici di Palermo. “L’obiettivo del primo Convegno della Sif Young sarà quello di coinvolgere quanto più possibile giovani medici esperti in flebolinfologia - dice Ilenia Guttuso, dirigente medico flebologo e responsabile Sif Giovani Sicilia – Vogliamo dimostrare che la quota giovani siciliana sta crescendo in maniera esponenziale. Siamo orgogliosi di poter riferire ai nostri giovani colleghi di altre regioni d’Italia che Palermo, grazie all’Unità semplice Dipartimentale di Flebolinfologia del Policlinico, è divenuta un riferimento a livello nazionale per ciò che concerne la cura dei lindedemi”.

Saranno presenti i presidenti onorari della Sif, Giuseppe Genovese, Marco Viani, Loïc Vaillant, Rebecca Elwell; i presidenti Mario Bellisi, Responsabile SIF Sicilia, Ilenia Guttuso, Responsabile SIF Giovani Sicilia, Giovanni Turtulici, Responsabile SIF Liguria, Lorenzo Ricolfi, Responsabile SIF Giovani – Liguria; infine, il Consiglio scientifico della Sif composto da Maurizio Bruschi, Edmondo Palmeri, Laura Patton e Raffaella Piovesan. L’evento proseguirà a Sanremo il 23 aprile presso la Sala Napoleon del Grand Hotel Londra. Entrambi i convegni sono a numero chiuso e danno la possibilità di ottenere rispettivamente 6 e 8 crediti formativi.