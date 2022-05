Festa della Transumanza, a Geraci Siculo un convegno sugli strumenti di innovazione delle produzioni agroalimentari

“Strumenti di innovazione delle produzioni agroalimentari. Aggregazioni aziendali e certificazione dei prodotti". Di questo si parlerà nel corso del convegno che si svolgerà domani, a partire dalle 17, nella sala parrocchiale “San Luigi” a Geraci Siculo, organizzato in occasione della 12esima Festa della Transumanza.

I lavori sono patrocinati dal Consorzio F.Agr.Al. e dall’Agricola Puccia di Geraci Siculo con la collaborazione del Comune e della diocesi di Cefalù “Parrocchia Santa Maria Maggiore”.

Il tema conduttore del convegno le opportunità di crescita grazie agli strumenti aggregativi e associativi previsti per le imprese del settore zootecnico. Durante i lavori si parlerà anche del valore aggiunto offerto dalle certificazioni di qualità dei prodotti zootecnici ed agroalimentari e della sostenibilità delle produzioni.

Dopo il saluto istituzionale del sindaco di Geraci Siculo, Luigi Iuppa, sono previsti gli interventi di: Antonino Virga, Dipartimento di Scienze Agrarie alimentari e forestali dell’Università di Palermo su: “La sfida della sostenibilità nelle filiere agroalimentari: tra new green deal e farm to fork”; Massimo Todaro professore di Nutrizione e Alimentazione Animale presso il Dipartimento Saaf dell’Università di Palermo e presidente di Dos Sicilia (Associazione dei Consorzi delle Denominazioni di Origine Siciliana e delle produzioni a marchio QS) su: “La certificazione prodotto montagna, un esempio di aggregazione: progetto Promo”; Natale Mascellino, presidente regionale Copagri Sicilia su “Associazionismo: opportunità di crescita per le imprese del settore zootecnico”.

Chiuderà i lavori Antonio Cipolla, consulente qualità Agricola Puccia srl, su “Certificazioni e strumenti di valorizzazione del prodotto agroalimentare”. Modera i lavori l’avvocato Marianna Giaconia.