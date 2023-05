Convegno sulla Costa Sud: "Fare tornare questo pezzo di Palermo come era negli anni Cinquanta"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Siamo alla vigilia di una possibilità epocale: fare tornare la costa sud di Palermo a quello che era negli anni Cinquanta, con grandi stabilimenti e grandi ristoranti». A dirlo è stato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, intervenuto al decimo convegno “Costa Sud – Turismo ecosostenibile” tenutosi all’hotel San Paolo Palace in via Messina Marine 91 a Palermo, organizzato dal Centro studi Ernesto Basile. «Credo che ci siano i presupposti, ci sono le risorse del Pnrr ma mi auguro soprattutto che ci siano i progetti senza i quali non si va da nessuna parte e nulla si può fare. La Regione è pronta a intervenire in termini di collaborazione, posto che già i finanziamenti ci sono, a mettere a disposizione l'ottimo rapporto che c'è con Invitalia, un rapporto di grande eccellenza finalizzato a velocizzare gli appalti e a fare in modo che Invitalia sia committente e soggetto attuatore delle procedure, sia stazione appaltante, perché spesso accade che ci sono le somme ma non c'è la velocità della spesa. Ci sono le risorse ma non si riescono a spendere e noi faremo di tutto perché questo non accada in Sicilia».

Per Pasquale Terrani, organizzatore dell’appuntamento: «È il momento di riportare in auge quest'area. Oggi ci sono le condizioni per fare tornare a valere un’area della città di Palermo che può avere uno sviluppo allucinante. Sia i fondi del Pnrr che i fondi ministeriali ci consentono di partire immediatamente». Per l’architetto Salvatore Saladino, che ha presentato il rendering dei progetti di lavoro per l’area della Costa sud «alla luce dei nuovi progetti, che sono stati presentati tramite il Pnrr, sono fiducioso che ci possa essere un unico disegno unitario per la riqualificazione dell’area».