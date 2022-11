La magistratura fu la sua vita, a tre anni dalla sua morte un convegno per ricordare il giudice Vincenti

A tre anni dalla sua tragica scomparsa, lunedì a Palazzo Steri si terrà un convegno per ricordare il giudice Cesare Vincenti. “Il ruolo di istituzioni e professioni a supporto del mondo produttivo nell’attuale scenario economico. Ricordando Cesare Vincenti” è il titolo dell'appuntamento che si terrà nella sala magna dell'edificio in piazza Marina dalle 15.30 in poi.

Quest'anno ricorre, che ricorre il terzo anniversario della morte di Cesare Vincenti, magistrato e cultore del diritto che ha sempre manifestato grande sensibilità e attenzione al ruolo e alla funzione del giudice nella società, il convegno è pensato in sua memoria. Muovendo proprio dai principi che hanno ispirato la vita e il lavoro del giudice Vincenti, il pomeriggio di studi che gode del patrocinio dell’Università di Palermo, del Comune di Palermo, dell’Ordine degli avvocati e dell’Ordine dei dottori commercialisti di Palermo, si propone di affrontare il tema della funzione che le istituzioni (Stato, Regione, Comune, ma anche magistratura, università) assumono o dovrebbero assumere a supporto del sistema economico nazionale in un momento di particolare complessità come quello attuale.

Nutrito il parterre di relatori, illustri esponenti del mondo istituzionale e professionale, che hanno avuto l’occasione di incontrare e conoscere Cesare Vincenti e poter così tenerne vivo il ricordo e la memoria. Dopo i saluti del magnifico rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri e del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, interverranno ai lavori, moderati da Andrea Vincenti, avvocato, figlio maggiore di Cesare, Annamaria Palma, avvocato generale della procura presso la Corte di Appello di Palermo, Antonello Armetta e Nicolò La Barbera, presidenti rispettivamente dell’Ordine degli Avvocati e di quello dei Dottori Commercialisti, Alessandro Albanese, presidente di Confindustria Sicilia, i professori Alberto Stagno d’Alcontres e Salvatore Cincimino, il manager Michelangelo Calì e l’imprenditore Nino Salerno. La partecipazione al convegno è libera e attribuisce agli avvocati tre crediti formativi.