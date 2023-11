I rapporti delicati tra processo tributario e processo penale dopo la riforma: un convegno a Cefalù

Su iniziativa del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Termini Imerese si terrà sabato prossimo (18 novembre) il convegno “Rapporti tra processo tributario e processo penale. Prospettive di riforma alla luce della delega governativa”. Si affronterà, in una tavola rotonda, il tema dei rapporti “delicati” tra processo tributario e processo penale alla luce delle novità della delega fiscale in materia; le possibili interferenze, il regime delle prove, i rapporti tra il cosiddetto "doppio binario sanzionatorio" e il principio del "ne bis in idem", con uno sguardo all’odierno dibattito dottrinario e giurisprudenziale e alle possibili proposte di riforma.

Interverranno porgendo i saluti istituzionali il sindaco di Cefalù Daniele Salvatore Tumminello, il presidente della Fondazione Mandralisca Vincenzo Garbo e il Presidente Coa Termini Imerese, Giuseppe Muffoletto. Le relazioni dell’evento formativo - in programma alle ore 9 a Cefalù presso la Fondazione Mandralisca e che verrà moderato dall’avv. Bernardette Baiamonte (consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese) - sono affidate agli illustri relatori Angelo Cuva, docente di diritto tributario Unipa, vice Presidente Uncat e presidente CatPalermo); Mario Conte, consigliere della Corte di Appello di Palermo; Daniele Giacalone, avvocato tributarista cassazionista e dottore commercialista, consigliere Nazionale Uncat e vice Presidente Cat Palermo; e Vincenzo Pillitteri, presidente della Camera Penale Termini, Cefalù e Madonie. Ai partecipanti verranno riconosciuti 3 crediti formativi ai sensi del regolamento sulla formazione continua del Cnf.