La lite tra vicini finita a coltellate, l'aggressore risponde al giudice ma resta in carcere

Resta in carcere Salvatore De Santis dopo la lite con un vicino finita a coltellate. Il gip Maria Cristina Sala ha convalidato il fermo del 52enne accusato del tentato omicidio avvenuto la scorsa settimana in via Ruggero Loria, nella zona di via dei Cantieri. L’uomo, accompagnato dall’avvocato Filippo Gallina, ha risposto alle domande del giudice spiegando la propria versione dei fatti e riferendo di essersi difeso. Poi è stato accompagnato in una cella del Pagliarelli.

Secondo quanto ricostruito i due avrebbero litigato, per questioni di vicinato o forse per qualche dissapore che si trascinava da tempo. Ancora da chiarire quale sia stata la scintilla che ha scatenato il parapiglia. Il sostituto procuratore Luisa Bettiol, dopo i rilievi eseguiti dalla polizia con il personale della Scientifica, ha acquisito un video ripreso da una telecamera di videosorveglianza interna all’edificio che avrebbe ripreso parte della discussione ma non il momento dell’aggressione con il coltello.

Restano stabili le condizioni del 49enne, ricoverato in una stanza dell'ospedale Civico per le quattro coltellate ricevute allo stomaco. Al momento del suo arrivo le condizioni erano già apparse molto gravi e dopo un intervento d’urgenza l’uomo è stato trasferito nel reparto di Rianimazione. La prognosi resta ancora riservata. L’accusa nei confronti di De Santis, almeno per il momento, è quella di tentato omicidio.