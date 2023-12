Omicidio Celesia, convalidato il fermo del diciassettenne: "Non volevo ucciderlo, mi sono difeso"

Anche il diciassettenne accusato dell’omicidio resta in carcere. Il gip del tribunale di Palermo ha convalidato il fermo del minorenne che avrebbe sparato e ucciso Rosolino Celesia, 22 anni, al culmine di una lite scoppiata alcune notti fa all'interno della discoteca Notr3 di via Pasquale Calvi, tra via Libertà e Borgo Vecchio. Di fronte al giudice avrebbe confessato l'omicidio sostenendo però di non aver avuto l'intenzione di ucciderlo ma di aver agito per difendere se stesso e il fratello maggiore, di 22 anni anche lui, che si trova al Pagliarelli.

Secondo quanto ricostruito sino a questo momento - ma la ricostruzione è ancora al vaglio della squadra mobile che indaga sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Ennio Petrigni e del sostituto Vittorio Coppola - tra la vittima e il 22enne fermato, che farebbero parte di gruppi contrapposti, non correva buon sangue. I due si sarebbero incontrati e scontrati all’interno della discoteca dove, secondo alcune fonti, la lite sarebbe iniziata per proseguire all’esterno, vicino all’uscita secondaria dove sarebbero stati materialmente esplosi i colpi.

L'ex calciatore Celesia, morto prima ancora di arrivare al pronto soccorso del Civico, è stato raggiunto almeno da due proiettili: uno lo ha centrato al torace, con foro d’uscita nella schiena, e uno al collo. Dopo il fuggi fuggi generale sul posto sono intervenuti gli investigatori della squadra mobile che hanno avviato le ricerche dei responsabili. La svolta nelle indagini è arrivata la mattina seguente, quando è arrivata una telefonata al 112 da parte di un ragazzo che riferiva del suo coinvolgimento nella rissa culminata nell'omicidio.

In pochi minuti l'abitazione, che si trova nella zona dei cantieri navali, è stata circondata da poliziotti e carabinieri che, oltre a setacciare la sua abitazione, hanno cercato nei cassonetti dell'immondizia per rintracciare la pistola. Arma che però il giovanissimo, come confermato oggi di fronte al suo avvocato Vanila Amoroso e al gip Nicola Aiello, avrebbe lanciato in mare per poi dirigersi verso casa dove si sarebbe cambiato e avrebbe atteso qualche ora prima di contattare gli investigatori.

I due fratelli sono stati quindi perquisiti e portati negli uffici della squadra mobile per essere interrogati. Oltre a loro sono stati ascoltati numerosi ragazzi che conoscerebbero i tre e avrebbero assistito alla rissa. Dopo ore entrambi sono stati fermati e portati in carcere in attesa delle due udienze di convalida. Ieri si è celebrata quella del 22enne, accusato di detenzione illegale di arma. Oggi quella del diciassettenne, accusato di omicidio aggravato, che avrebbe raccontato di essere intervenuto in difesa del fratello maggiore che era stato aggredito.