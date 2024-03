L'aggressione in viale dell'Olimpo, convalidato il fermo: padre e figlio restano in carcere

Hanno fornito la loro versione dei fatti su quanto successo in viale dell’Olimpo ma almeno per il momento resteranno in carcere. Il gip ha convalidato il fermo e confermato la custodia cautelare per un dipendente della Reset di 64 anni e il figlio di 22 accusati di aver aggredito un uomo di 46 anni e di avergli gettato sul viso del liquido irritante, forse un prodotto utilizzato come fertilizzante. La vittima è il genero del più grande dei due indagati (nonché cognato del più piccolo) che è stato dimesso venerdì con una prognosi di 30 giorni.

L’episodio si è verificato martedì scorso, non lontano dal Country. Il 46enne e la moglie stavano percorrendo la strada a bordo di una bici elettrica quando sarebbero stati speronati da padre e figlio che poi si sarebbero scagliati contro l’uomo colpendolo più volte alla tesa con un bastone e lanciandogli addosso il liquido. Poi la fuga. A soccorrere i coniugi è stato un avvocato che si trovava lì per caso. "Era tutto insanguinato. Si sono avvicinati, hanno aperto la portiera e sono entrati. Lui urlava: ‘Sto morendo, mi hanno buttato l’acido'", ha ricostruito a PalermoToday.

Nonostante lo choc l'avvocato ha portato sia lui che moglie al pronto soccorso di Villa Sofia dove sono intervenute le pattuglie della polizia. I due hanno raccontato l'accaduto agli agenti indicando quali responsabili l'uomo di 64 anni e il figlio. I due indagati sono stati così convocati in questura dove sono stati ascoltati a lungo prima di essere accompagnati, in stato di fermo, al Pagliarelli. In un secondo momento gli investigatori hanno sequestrato al dipendente della Reset l’auto, che sarebbe stata utilizzata per compiere il delitto, nonché un bastone.

L’avvocato dei due indagati, che hanno risposto alle domande del gip, ha annunciato che presenterà istanza al tribunale del Riesame per chiedere la revoca della misura cautelare o tutt'al più l'applicazione dei domiciliari. Per farlo dovrà attendere il deposito degli atti per capire se, alla luce delle dichiarazioni fatte e di altri precedenti tra le parti emersi durante l’interrogatorio, regga l'accusa di tentato omicidio o se invece l'episodio debba essere inquadrato diversamente portando l'accusa a contestare il reato di lesioni.