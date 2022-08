Chiede a un passeggero di indossare la mascherina sul bus ma riceve un pugno: in ospedale controllore Amat

Oltre al biglietto ha chiesto al passeggero di indossare la mascherina, ancora obbligatoria sui mezzi pubblici fino al 30 settembre. Per tutta risposta, però, il controllore dell'Amat è stato prima aggredito verbalmente e poi colpito con un pugno, così forte da farlo cadere e battere la testa.

L'ennesima violenza ai danni dei verificatori dell'ex municipalizzata è avvenuta stamattina intorno alle 10 sulla centralissima linea 101 in via Libertà, non lontano da piazza Vittorio Veneto. L'aggressore è stato poi bloccato dalla polizia. Il dipendente Amat al momento è sotto osservazione al Policlinico per un sospetto trauma cranico.