Bagheria, riattivato il controllo fisso dei vigili su corso Umberto I

Riparte il servizio di postazione fissa degli agenti di polizia municipale su corso Umberto I, a Bagheria, che si riattiva così dopo l’impegno estivo nella frazione marinara. Il servizio era già stato attivato lo scorso anno. "Sebbene i vigili urbani controllino, con una certa cadenza, tutte le principali strade della città, l'amministrazione comunale, con un atto di indirizzo inviato dal sindaco al comando della polizia municipale, ha richiesto la postazione fissa dalle ore 15.30 alle ore 20 di ogni giorni", dicono dagli uffici del Comune di Bagheria.

"Questa postazione deve essere fissa e non destinata ad altri servizi - si legge nel documento firmato dal sindaco Tripoli - e deve sanzionare coloro che utilizzano strumenti acustici che disturbano la quiete pubblica e chi, spesso minorenni, utilizzano mezzi come le bici elettriche o gli scooter che scorrazzano mettendo a repentaglio l’incolumità pubblica".

Dal Comune di Bagheria aggiungono: "L'amministrazione ha anche richiesto di predisporre attività nei fine settimana dalle 22 in poi a supporto delle forze dell’ordine nei luoghi maggiormente frequentati dai ragazzi piazze vie particolarmente "calde" dove la movida talvolta crea disturbi alla quiete pubblica. Servizio notturno istituito per la prima volta da questa amministrazione così come la postazione fissa. Intanto il comando di polizia che comunque rispetto alle necessità richieste da questa città è in sotto-organico è riuscito comunque a portare avanti tutti i compiti di routine e gli interventi di controllo e sicurezza del territorio. Dall'inizio dell'anno sono state elevate oltre seimila multe, eseguiti 114 controlli in cantieri per un incasso di 121 mila euro per sanzioni su ponteggi e suolo pubblico; quasi 100 i controlli per accertamenti su abbandono di rifiuti".