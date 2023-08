Controlli alla Vucciria dopo lo stupro di gruppo: maxi multa da 8 mila euro e chiusura per il pub "Balordi"

Sequestrato dalla polizia municipale il pub "Balordi" della Vucciria. Era privo di autorizzazione. Il provvedimento è arrivato al termine di un servizio straordinario interforze in cui sono state controllati 3 esercizi pubblici, 181 persone (di cui 36 con precedenti di polizia), 10 veicoli ed è stata elevata una sanzione per violazione del Codice della Strada.

Nei confronti del pub sono stati comminate multe per un totale di 8 mila euro: 5 mila euro per assenza di Scia per la somministrazione di alimenti e bevande; 3 mila per assenza di Scia sanitaria; mille per mancanza dell’attestato di "alimentarista" da parte del titolare; il locale è stato chiuso per assenza di ogni titolo autorizzatorio e fiscale.

I controlli alla Vucciria, una delle zone del centro spesso teatro di una movida selvaggia, sono scattati all'indomani del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: la polizia ha coordinato le operazioni svolte assieme a personale dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia municipale e dei vigili del fuoco. E' proprio dalla Vucciria che si è mosso il gruppo di ragazzi accusato di avere stuprato una diciannovenne, dopo averla trascinata fino al Foro Italico.