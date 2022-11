Controlli dei vigili nelle attività di via Maqueda, riscontrate violazioni a raffica

Operazione contro la movida selvaggia dei vigili in via Maqueda e nelle strade limitrofe. Nove le pattuglie coinvolte, per un totale di 21 agenti in campo, nell'ambito dei controlli ispettivi alle attività produttive ed economiche del centro storico.

Nel complesso sono state 45 le attività commerciali su sede fissa controllate, 8 gli accertamenti che hanno riguardato venditori ambulanti. Sono state rilevate 16 violazioni in merito all'occupazione illecita di suolo pubblico, 14 violazioni al regolamento dehors, 17 al regolamento pubblicità, 6 per la Tosap, 6 per quanto riguarda l'isola pedonale violata, mentre altri due commercianti non erano autorizzati a esercitare nel Comune di Palermo. Altre tre attività non avevano aggiornato la Dia sanitaria, due erano sprovviste di Scia e infine altre due attività sono state sanzionate per gravi carenze igieniche. Le sanzioni amministrative applicate hanno raggiunto un ammontare di circa 35 mila euro in totale.

Gli accertamenti sono stati coordinati dai commissari Rosario Gambino (polizia urbana), Carmelino Di Maria (controllo attività produttive e artigianali e antifrodi), Francesco Fuschi (polizia tributaria) e Carmela Scola (nucleo vigilanza pubblicità).