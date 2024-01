VIDEO | Controlli in via La Lumia, i titolari dei locali: "Siamo assediati, chiesti documenti pure a chi sta cenando"

Dopo gli spari per strada e l'omicidio nella vicina discoteca è incrementata la presenza di forze dell'ordine nella "via della movida". Ma per i commercianti si sta esasperando la situazione: "Turisti spaventati, questo è terrorismo psicologico. Affari in calo del 70%". Incontro con i componenti della sesta commissione, consegnata lettera al prefetto