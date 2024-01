Il Comitato dei residenti di via La Lumia: "Finalmente controlli costanti, i commercianti rispettino le regole"

"Attendevamo da anni una presenza attiva delle forze dell'ordine; vogliamo dire al prefetto che se i commercianti si sentono 'assediati', i cittadini, per contro, si sentono finalmente protetti". Inizia così una lunga nota Comitato dei residenti di via La Lumia e dintorni, presieduto da Fabrizio Agnello, con Maria Antonietta Ferraro vice, che arriva dopo lo sfogo di diversi titolari di attività commerciali della zona che dopo i numerosi controlli scattati nell'area, anche in seguito all'omicidio di Lino Celesia, hanno denunciato "la richiesta di documenti pure a chi sta cenando" e un "calo degli affari del 70%".

"Da almeno 10 anni - si legge nella lettera del Comitato - molti dei commercianti presenti nella zona, inseguendo la logica del profitto, hanno invaso le abitazioni dei residenti con musica assordante, con cori e schiamazzi prodotti dai loro avventori grazie alla diffusione all’esterno dei locali di musica amplificata, i cittadini hanno ripetutamente e in tutte le sedi chiesto di essere protetti da questa forma di violenza, senza trovare ascolto". E ancora: "I commercianti lamentano un crollo delle attività pari al 70%; probabilmente si tratta di quel 70% che ama parcheggiare la propria auto in doppia fila e sugli scivoli destinati ai portatori di handicap senza mai trovare una multa; quel 70% che ama festeggiare il compleanno facendo esplodere fuochi di artificio a mezzanotte e oltre dal centro di un incrocio stradale bloccando le macchine in transito; quel 70% che ama cantare a squarciagola o ballare in strada con generoso accompagnamento musicale, del tutto indifferente al fastidio e al danno alla salute arrecato ai residenti; quel 70% che staziona sui marciapiedi occupandoli per intero e mostrandosi infastidito se qualche pedone si avvicina con la pretesa di transitare sul marciapiede anziché accomodarsi comodamente sulla strada, a sua volta invasa dalle macchine in doppia fila; quel 70% che, quando qualche residente esasperato si affaccia dal balcone per invitarli al rispetto della quiete notturna, intona canti dileggiatori". E aggiungono che "tutto questo è oggetto di un esposto che i residenti hanno preparato ben prima della sparatoria e hanno depositato in Procura".

Il Comitato sottolinea inoltre: "Dispiace molto che la sesta commissione consiliare, sia venuta numerosa, guidata dal suo presidente, per ascoltare le ragioni dei commercianti ‘assediati’ e che nessuna voce si sia levata dai suoi componenti per evidenziare che le attività vanno svolte nel rispetto delle regole e che un’attività sana non ha nulla da temere dalla presenza delle forze dell’ordine". E conclude: "Chiediamo al prefetto di continuare a garantire la presenza delle forze dell’Ordine nella zona; chiediamo al sindaco di continuare a garantire la presenza delle forze di polizia municipale nella zona; chiediamo al sindaco e al prefetto di dotare la via La Lumia e le strade limitrofe, via Mazzini e via Puglisi Bertolino, di un sistema di videosorveglianza collegato alla control room della quale il Comune è in procinto di dotarsi; chiediamo al consiglio comunale, che sta discutendo il regolamento sulla movida, di prevedere un apposito articolo, nel quale si vieti ai locali che svolgono le loro attività anche all’esterno di diffondere musica con qualsiasi forma di amplificazione. Ciò anche a tutela di quegli imprenditori che investono ingenti forme di denaro per garantire forme di intrattenimento musicale che non disturbano la quiete pubblica".