Fermati sulla statale 113, i carabinieri gli trovano addosso 120 grammi di cocaina: due arresti

Due giovani sono stati arrestati sulla strada statale 113, tra Capaci e Isola delle Femmine, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri della Compagnia di Carini durante un servizio di controllo dedicato alla circolazione stradale si sono insospettiti per l'atteggiamento tenuto dai due soggetti che erano stati fermati. I militari, notando un evidente stato di agitazione e non conoscendoli come abituali frequentatori della zona, hanno deciso di effettuare una perquisizione.

I due nascondevano circa 120 grammi di cocaina e 100 euro, nonché 1.100 euro in banconote di vario taglio. L’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, che ha disposto per entrambi l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Il denaro è stato sequestrato come verosimile provento dell’attività illecita, così come la sostanza stupefacente che, previa campionatura, sarà sottoposta alle rituali analisi dal competente laboratorio del comando provinciale di Palermo.