Trasportava mortadelle e yogurt con un camion non refrigerato: sequestrati 200 chili di prodotti

Trasportava salsicce, mortadelle, latte, yogurt e altri prodotti dentro un comune furgone privo di impianto di refrigerazione. Gli agenti della polizia stradale hanno bloccato un mezzo sulla Palermo-Catania, all’altezza dell’area di servizio Caracoli nord, e sequestrato 200 chili di generi alimentari che, su indicazione dei veterinari dell’Asp di Termini Imerese, sono stati giudicati non idonei per il consumo umano.

Secondo quanto ricostruito gli agenti della sottosezione della Polstrada di Buonfornello, venerdì scorso, stavano effettuando dei controlli a campione sui mezzi diretti verso Palermo. Tra questi c’era un furgone, guidato da un marocchino di 44 anni, utilizzato per il trasporto di circa 200 chili di generi alimentari vari distribuiti da un’azienda del Catanese e destinati ad alcune attività sparse tra le province di Palermo e Trapani.

Nonostante il carico il camionista non aveva alcuna licenza per quel genere di trasporto. Né si trattava di un mezzo con cabina refrigerata, necessaria per mantenere una temperatura ottimale così da evitare il deterioramento degli alimenti. Dopo le analisi dell’Asp i prodotti sono stati distrutti perché considerati nocivi per la salute. Il marocchino è stato portato in caserma per accertamenti ed è stato denunciato.

Pochi giorni fa gli agenti della Polstrada hanno bloccato un altro camionista sulla Palermo-Messina, all’altezza di Buonfornello, che trasportava circa 200 chili di frattaglie custoditi nel vano posteriore del mezzo a una temperatura non adatta per questo genere di merce. Di fronte alle domande dei poliziotti, l’uomo non è stato in grado di esibire alcuna documentazione cha attestasse la provenienza dei prodotti.