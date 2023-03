Controlli a Cefalù, sequestrati 20 chili di "neonata" nel bagagliaio di un'auto

Trasportava in auto due secchi pieni di "neonata". La guardia costiera e la polizia stradale hanno sequestrato 20 chili di novellame di sarda al termine di un controllo eseguito la scorsa settimana a Cefalù nell'ambito di un'operazione congiunta finalizzata al contrasto della pesca, del trasporto e della commercializzazione abusiva di prodotti ittici.

Secondo quanto accertato dai militari della Capitaneria di porto di Cefalù e della Polstrada di Buonfornello, l'uomo - che poi è stato sanzionato in proporzione al quantitativo trasportato in modo illegale - stava portando due secchi di "neonata" che, secondo i veterinari dell'Asp, era in cattivo stato di conservazione e per questo è stato dichiarato non idoneo al consumo umano.

Pochi giorni dopo i militari dell'Ufficio locale marittimo di Cefalù hanno sequestrato anche circa 60 chili di prodotto ittico esposto per la vendita "in mancanza - spiega la guardia costiera - delle informazioni finalizzate ad attestarne la tracciabilità. E' stata elevata una sanzione amministrativa a carico del venditore. Parte del prodotto, dichiarata idonea per il consumo umano, è stata devoluta in beneficenza".

I militari operanti sottolineano che l’attività di controllo proseguirà nei prossimi giorni a tutela della risorse ittiche, dei consumatori finali e degli operatori della pesca che operano nel rispetto delle regole.