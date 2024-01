"Struttura non autorizzata": sequestrata l'Arena di Mondello, ma il titolare non ci sta e annuncia ricorso

Sequestrata l’Arena di Mondello per "difformità e violazioni in merito all’agibilità". Nel corso dei controlli eseguiti dalle forze dell’ordine con l’operazione Alto impatto - ripetuta ormai di frequente dopo i casi di malamovida di via Isidoro La Lumia e l’omicidio di Lino Celesia al Notr3 - sabato sera sono stati apposti i sigilli al locale risorto due anni fa sulle ceneri dell'ex Sirenetta. "L'area da ballo, in licenza autorizzata all’aperto, risultava coperta da una tensostruttura in metallo e pvc e la pavimentazione ricoperta da una pedana in legno e tessuto tipo moquette", si legge in un comunicato diramato dalla questura.

Il sequestro preventivo non è stato eseguito in relazione alle rimostranze di una parte residenti, infastiditi soprattutto nel periodo estivo dal caos che si crea in zona per la presenza del locale. Gli altri accertamenti eseguiti sabato sera hanno dato esito negativo. Otre alle contestazioni sull'area da ballo gli agenti di polizia hanno contestato che "quattro uscite di sicurezza risultavano ostruite da materiali d’ingombro". Non ci sta il titolare, Antonio Romano, che annuncia l’intenzione di presentare un ricorso: "Due ingressi per scarico merci sono stati scambiati per uscite di sicurezza".

Per quanto riguarda invece l'area da ballo, Romano a PalermoToday ha chiarito che "non si tratta di una struttura permanente e in virtù di due leggi, una nazionale e una regionale, non è richiesta alcuna autorizzazione perché non vengono alterati i luoghi. Ritengo - continua - che ci sia un cortocircuito tra chi rilascia le licenze e chi poi le controlla. Ne abbiamo subiti anche altri di controlli, per esempio dall’Arpa in relazione alle emissioni sonore, e non ci è stato contestato nulla".

L'operazione Alto impatto del weekend scorso ha visto l’impiego di un ingente numero di operatori - tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale con il supporto del personae dell’Asp - soprattutto nella zona del centro storico: via Isidoro Carini, via Quintino Sella, via Simone Corleo, via Filippo Turati, via Francesco Omodei, piazza Nascè, piazza Sturzo e piazza Croci.

I titolari di due locali di via Candelai sono stati denunciati per occupazione di suolo pubblico, mentre a un terzo, ora indagato per "apertura abusiva di pubblico spettacolo trattenimento", è stata contestata l’assenza delle autorizzazioni per organizzare una serata danzante con somministrazione di alimenti e bevande. Anche in questo caso il locale, oltre a ricevere una sanzione da 5.150 euro, è stato sottoposto a sequestro preventivo. Altri controlli sono stati effettuati in un locale di via Maqueda dove sono state elevate sanzioni per oltre 8 mila euro per irregolarità riguardanti il manuale Haccp, carenze igienico-sanitarie e altre violazioni amministrative. Il titolare è stato inoltre denunciato per occupazione di suolo pubblico e abuso edilizio per avere, si legge nella nota, "aperto un varco comunicante in un locale non inserito in planimetria".