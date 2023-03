Controlli in due centri scommesse abusivi, multe per 95 mila euro: sequestrato un pc

Multe per un totale di 95 mila euro per i gestori di due centri scommesse non autorizzati in via Archimede e in viale Amedeo d'Aosta. I militari della guardia di finanza e il personale dell'Agenzia dogane e monopoli hanno controllato due cosiddetti "centri di elaborazione dati" che, tramite diversi dispositivi elettronici, consentiva l'esercizio del gioco a distanza senza alcuna licenza. Sequestrato un personale computer per accertamenti.

Il centro di trasmissione dati di via Archimede, a Borgo Vecchio, era autorizzato solo alla vendita delle ricariche per le scommesse on line. Ciononostante si effettuava "attraverso una piattaforma priva di sede legale un rilevante volume - si legge in una nota - di raccolta delle scommesse sportive, in totale mancanza dell'autorizzazione e della concessione rilasciata da Adm, sottraendo allo Stato il versamento dell’imposta unica".

Dentro il bar-internet point di viale Amedeo d'Aosta, come accertato dai militari e dal personale dell'Adm, c'erano tre slot machine regolarmente collegate al concessario ma prive della licenza rilasciata dalla questura. I dispositivi elettronici erano collegati a un bookmaker estero non autorizzato all'esercizio delle scommesse nel territorio italiano che consentiva agli scommettitori di fare illegalmente le loro puntate.