Si balla ma senza licenza: multe e sequestri per locali e lidi tra Altavilla e Bagheria

Locali e lidi trasformati in discoteche senza però avere alcuna autorizzazione. Sono diverse le irregolarità emerse durante alcuni controlli eseguiti dalla polizia nei giorni scorsi tra Altavilla, Santa Flavia e Bagheria in alcuni locali (dei quali non sono stati forniti i nomi ndr). Nel corso degli accertamenti è stato riscontrato lo svolgimento di serate danzanti, molto frequentate e pubblicizzate sui social, in assenza di licenza del questore e senza il parere di agibilità rilasciato dall’apposita commissione.

Nel primo caso il controllo è stato effettuato in un locale di Altavilla Milicia dove, ricostruisce la polizia "sono state trovate circa 500 persone che ballavano al ritmo della musica selezionata da un dj. Oltre alla denuncia penale è stato eseguito il sequestro preventivo dell’area adibita al ballo e il sequestro probatorio della strumentazione in uso al disk jockey".

Un controllo amministrativo simile è stato effettuato all’interno di una struttura ricettiva di Santa Flavia "proprio quando era in corso - si legge in una nota della questura - una serata danzante con dj set (pubblicizzata sui social), con circa 400 persone intente a ballare, anche in questo caso senza la licenza del questore e il parere di agibilità rilasciato dalla Commissione comunale pubblici spettacoli. Il responsabile organizzativo della struttura alberghiera è stato denunciato e sono state sequestrate l’area e le casse acustiche".

La terza ispezione ha riguardato uno stabilimento balneare del Bagherese, dove si stava svolgendo un’altra serata danzante con il dj set e circa 300 persone in pista. Anche in questo caso senza la licenza del questore e senza il parere di agibilità. Il titolare è stato denunciato e per l'area sono scattati i sigilli. I tutti e tre i casi il gip ha convalidato i sequestri.