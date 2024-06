Tonno non tracciabile, reti fuori legge e celle frigo non autorizzate: in un mese e mezzo sequestri per 29 tonnellate

In poco più di un mese, nella Sicilia occidentale, sono state sequestrate quasi 29 tonnellate di prodotti ittici - perlopiù tonno rosso - ma anche reti da strascico fuorilegge e intere celle frigo contenente merce priva di tracciabilità. E' il bilancio dei controlli eseguiti dalla guardia costiera dal primo maggio sino al 14 giugno dalla guardia costiera nelle provincie di Palermo, Gela, Agrigento e Trapani ma anche nelle isole minori. Risale a pochi giorni fa l’ispezione fatta dai militari della Capitaneria di porto insieme agli agenti di polizia del commissariato Brancaccio che hanno scovato, in alcuni locali sotterranei nella zona dello Sperone, un piccolo mercato ittico abusivo.

L'attività rientra nell'ambito della campagna ispettiva programmata e coordinata dal Centro controllo area pesca della Direzione marittima di Palermo con l'obiettivo di prevenire e reprimere qualunque forma di illegalità che possa pregiudicare gli stock ittici dei grandi migratori, come per esempio il tonno rosso, ma anche per garantire la tutela dei consumatori dalle frodi alimentari. "Il tonno rosso è una specie tutelata nel Mediterraneo - si legge in una nota della guardia costiera - attraverso una rigida regolamentazione che stabilisce le norme di gestione, conservazione e controllo relative alla pesca dei tunnidi, le cui catture sono consentite sulla base dell’assegnazione di ‘quote’ stabilite a livello europeo".

Nell'ultimo mese e mezzo nel Palermitano sono state effettuate 220 ispezioni - per un totale di 527 controlli - che hanno consentito di accertare 45 illeciti amministrativi e contestare sanzioni per un totale di 79.500 euro: complessivamente sono state sequestrate quasi 23 tonnellate di prodotti ittici e tra questi 130 esemplari di tonno rosso per un peso totale di 19,5 tonnellate. Diversi i target sottoposti a controllo nella città di Palermo. "Presso i venditori abusivi presenti nei mercati rionali - continua la nota - gli ispettori hanno sequestrato circa 2 tonnellate di tonno rosso, oltre a diversi altri prodotti ittici, esposti alla vendita senza alcuna documentazione attestante la tracciabilità, talvolta in condizioni igienico-sanitarie non assicurate, e contestato sanzioni amministrative per circa 15.000 euro".

Le verifiche su strada hanno consentito di accertare alcune violazioni in relazione al trasporto di esemplari di tonno a bordo di furgoni in assenza del necessario "Bluefin tuna catch document", il documento che attesta la corretta provenienza dei pesci catturati. In queste circostanze i militari hanno sequestrato quasi 10 tonnellate di tonno rosso in diverse operazioni e contestato sanzioni per quasi 50 mila euro. Pressoché identica la situazione in provincia dove, dal primo maggio ad oggi, sono stati fermati diversi pescherecci di rientro dalle battute di pesca - non detentori di "quota" - che trainavano a rimorchio alcuni esemplari di tonno rosso nel tentativo di non farsi scoprire.

Il resto dell’attività è stato fatto in ambito portuale e stradale "sottoponendo a controllo - si prosegue nel comunicato - alcuni furgoni isotermici utilizzati per il trasporto. Come nei porti di Balestrate, Termini Imerese, Cefalù e Porticello dove i militari della guardia costiera, coadiuvati dagli Ispettori pesca, sono intervenuti sequestrando 93 esemplari di tonno rosso, per un peso totale di 12 tonnellate, non accompagnati dai documenti Bcd, e contestando ai trasgressori sanzioni per un importo totale di 20.500 euro. Gli esemplari che sono stati giudicati idonei per il consumo umano da parte dei veterinari dell’Asp sono stati devoluti in beneficenza agli enti caritatevoli.

Gli uffici della Direzione marittima di Palermo hanno inoltre giurisdizione sul tratto di costa e di mare di altri comuni, da Gela a Cefalù, incluse Isole Pelagie, Pantelleria, le Egadi e Ustica. Nel Trapanese, durante la fase di sbarco di un peschereccio nel porto e presso un’azienda ittica locale, sono state sequestrate quasi 2 tonnellate di prodotti ittici tra cui 12 esemplari di tonno rosso, per un peso di circa 1.300 chili, e circa 600 chili di baccalà salato scaduto avviato alla distruzione come disposto dal servizio veterinario dell’Asp. Nel complesso sono stati elevati verbali per 4.666 euro per irregolarità sulla tenuta del "giornale di pesca" e per la mancata prenotifica di sbarco della specie tonno rosso.

Nell'Agrigentino, e precisamente a Sciacca, Menfi e Licata, gli ispettori pesca hanno eseguito accertamenti su mezzi isotermici, su imbarcazioni e presso un centro di distribuzione, sequestrando 5.200 chili di prodotti ittici privi di documentazione attestante la tracciabilità, di cui 45 esemplari di tonno rosso. I medici veterinari dell’Asp, chiamati intervenuti nel ispezionato, hanno emanato un provvedimento di chiusura della cella frigo. Inoltre durante il controllo dei pescherecci sono state sequestrate due reti da strascico non conformi alla normativa vigente.

Nel complesso i dati relativi all’intera operazione svoltasi nella Sicilia Occidentale sono: 1.547 controlli per un totale di 457 ispezioni, accertati 104 illeciti amministrativi, contestate sanzioni pecuniarie per un ammontare totale di 161.000 euro, sequestrate quasi 29 tonnellate di prodotti ittici di cui 153 esemplari di tonno rosso per un peso totale di 22,5 tonnellate.