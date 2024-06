Pesce non tracciabile o messo in vendita sulle bancarelle tra auto e motorini, sequestrati 650 chili

Pesce non tracciabile e tonno rosso esposto sulle bancarelle degli abusivi "in spregio alle più elementari norme igienico-sanitarie". La guardia costiera ha sequestrato 650 chili di prodotti ittici al termine dei controlli eseguiti nel mercato di via Montalbo e nelle zone dell'Acquasanta e dell'Arenella.

L'attività, condotta nei giorni scorsi insieme ai carabinieri della Compagnia San Lorenzo e al personale dell'Asp, ha permesso di accertare "la vendita da parte di operatori abusivi di prodotti ittici - spiegano dalla Capitaneria - in violazione delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie".

A uno dei venditori ambulanti sono stati sequestrati 300 chili di tonno rosso messo in vendita su banchetti improvvisati posizionati ai margini della strada, attraversata da auto, moto e mezzi pesanti, ed esposto alla polvere.

Complessivamente sono stati compilati cinque verbali con sanzioni per un totale di 8.667 euro "per assenza di idonea documentazione - spiegano dalla guardia costiera - comprovante la tracciabilità del pescato e del documento di tracciabilità del tonno pinna blu".

Parte della merce sequestrata, giudicata idonea al consumo umano da parte dei veterinari dell'Asp, è stato devoluta in beneficenza al Banco alimentare della Sicilia occidentale, mentre la restante parte è stata avviata alla distruzione da parte di ditta specializzata.