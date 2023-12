Addobbi di Natale e casalinghi senza marchio Ce, sequestro in quattro negozi: multe per 100 mila euro

Sulle etichette e sulle confezioni non c’erano le indicazioni in italiano sul produttore e l’importatore, né le istruzioni o le avvertenze e, per concludere, mancava anche il marchio Ce. La guardia di finanza ha sequestrato 221.068 prodotti di vario genere in quattro negozi sparsi tra Termini, Bagheria, Cefalù e Lercara Friddi.

Le “fiamme gialle”, nell’ambito di un servizio di controllo mirato alla verifica del rispetto della normativa nel settore del commercio, hanno passato al setaccio le quattro attività con i relativi magazzini così da accertare il rispetto delle norme sull’etichettatura pensate a tutela dei consumatori.

"Nel dettaglio - spiegano dal Comando provinciale - sono stati sottoposti a sequestro oggetti e decorazioni natalizie come fiocchetti per pacchi regalo, bicchieri natalizi e addobbi per albero di Natale, prodotti per la persona come brillantini, strass per unghie, elastici, fermacapelli e cerchietti, mollette di legno e petali di stoffa nonché prodotti da fumo privi del contrassegno dei Monopoli e cosmetici".

Oltre al sequestro della merce, come previsto dal Codice del consumo, ai quattro titolari delle attività sono state elevate sanzioni per un totale di 100 mila euro. Gli esercenti sono stati inoltre segnalati alla Camera di commercio per gli adempimenti di competenza.