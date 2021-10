Via Duca della Verdura, sequestrati a un negoziante cinese giocattoli e addobbi per Halloween

Palloncini, giocattoli e zucche di Halloweend (di plastica), completi da babbo Natale e altro ancora, tutto senza marchio della Comunità europea né istruzioni in una lingua diversa dal cinese. La guardia di finanza ha sequestrato seimila prodotti giudicati non sicuri all’interno di un’attività di via Duca della Verdura gestita da un commerciante cinese.

L’intervento dei “baschi verdi” è scattato per verificare il rispetto del Codice del consumo e sicurezza prodotti ed è servito a togliere dal mercato giocattoli, elettrodomestici, articoli per la casa e per la scuola. Oltre a procedere con il sequestro amministrativo, i finanzieri hanno multato il titolare con una una sanzione da 9 mila euro.