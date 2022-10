/ Via Costante Girardengo

Controllate quasi trecento persone e 163 auto allo Zen, sequestrati 150 grammi di hashish

Sono i numeri dell’operazione Alti impatto della polizia. La sostanza stupefacente è stata sequestrata grazie al fiuto del cane antidroga Rex in un padiglione e in un cancello di via Girardengo