"Semi non certificati e grano irregolare", controlli in 3 regioni: denunciato anche un grossista palermitano

I semi per le colture messi in vendita non avrebbero avuto le necessarie certificazioni e la società (della quale non è stato reso noto il nome) non avrebbe ottemperato agli obblighi previsti per la miscelazione di alcune tipologie di grano con altre varietà. La guardia di finanza ha sequestrato oltre 100 tonnellate di prodotti al termine di un’operazione che ha coinvolto le province di Palermo, Bari, Potenza, Caltanissetta ed Agrigento. Cinque persone, tra le quali un grosso distributore del Palermitano, sono state denunciate per fabbricazione e commercio di beni usurpando titoli di proprietà industriale.

L’attività contro la cosiddetta pirateria agroalimentare è stata condotta dai militari del Nucleo speciale beni e servizi con il contributo dei Comandi provinciali e della Sicasov, la Società cooperativa d’interesse collettivo agricolo dei selezionatori costitutori. È stata sviluppata un “mirata analisi di rischio nel settore agroalimentare finalizzata - si legge in una nota - a verificare il rispetto degli obblighi in materia di produzione e commercializzazione di varietà certificate di frumento duro”.

Nel corso dei controlli, precisano le Fiamme gialle, sono emerse varie ipotesi illecite: l’utilizzo di semi sprovvisti della prescritta certificazione, la vendita di grano di alcune varietà protette - Antalis, Marco Aurelio, Athoris, Avispa, Lg Anubis e Tirex - senza aver assolto i relativi obblighi, la miscelazione di grano delle predette con altro di differenti varietà". Gli esami genotipici sui campioni prelevati sono stati condotti presso il laboratorio Crea di Foggia specializzato nel settore.